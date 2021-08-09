Россияне будут выступать под флагом ОКР на Олимпиаде-2022 в Пекине

На Олимпийских играх 2022 года в Пекине российские спортсмены выступят под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), а вместо гимна будет использоваться фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил президент ОКР Станислав Поздняков. Он добавил, что форма россиян находится на финальной стадии согласования.

"Форма на Пекин находится уже в стадии финального согласования. Все остальные вещи останутся такими же: мы будем выступать под флагом ОКР и с гениальным творением Чайковского вместо гимна. Кстати, многие коллеги, которые присутствовали на протокольных церемониях, благодарили нас за выбор именно этой композиции",- сказал господин Поздняков "РИА Новости".

Напомним, CAS временно запретил России использование национальной символики из-за обвинений в нарушении антидопинговых правил. На Олимпиаде в Токио музыкальным сопровождением мероприятий с участием российских спортсменов служила музыка Чайковского. Вместо гимна исполнялся фрагмент его концерта для фортепиано с оркестром №1.