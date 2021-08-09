В британских супермаркетах заканчивается еда

Британцам грозит продовольственный кризис. Полки магазинов страны опустели, достать продукты первой необходимости во многих городах уже невозможно, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Причиной стала банальная нехватка водителей - доставлять грузы до супермаркетов просто некому. Правительство в отчаянии просит армию прислать 2 тысячи военных из Королевского логистического корпуса для развоза еды и медикаментов. Но даже эта мера временная: дефицит водителей грузовиков на сегодняшний день составляет почти 100 тысяч человек.

Раньше эту функцию выполняли граждане других стран, но сейчас почти все они массово покинули Великобританию из-за коронакризиса и выхода страны из ЕС.