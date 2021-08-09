https://news.day.az/world/1368492.html На итальянской почте нашли конверт с пулями в адрес Папы Римского
На итальянской почте нашли конверт с пулями в адрес Папы Римского
В сортировочном центре недалеко от Милана сотрудники почты обнаружили конверт с тремя пулями, адресованный Папе Римскому Франциску. О находке сообщили в газете "Коррьере делла сера", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По данным издания, в конверте из Франции также находилось послание о финансовых операциях в Ватикане.
Письмо изъяли карабинеры. В полиции начали расследование.
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