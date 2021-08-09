Саудовская Аравия вновь открывает границы для вакцинированных паломников

Саудовская Аравия вновь откроет границы для прошедших вакцинацию иностранных паломников, которые хотят совершить умру (малый хадж), передает Day.Az со ссылкой на Deutsche Welle.

Согласно данным издания, Саудовская Аравия начнет принимать заявки на паломничество в священный город Мекку начиная с 9 августа. Власти страны приняли такое решение через 18 месяцев после закрытия границы из-за пандемии коронавируса.

"Министерство хаджа и умры объявило о начале приема исполнителей умры из числа граждан и жителей страны в дополнение к постепенному приему заявок на умру из различных стран мира", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, вакцинированные верующие из стран, которые ближневосточное королевство включило в список запрещенных для въезда, по прибытии должны будут пройти карантин.

Также иностранные паломники должны быть привиты вакциной, признанной Саудовской Аравией. На данный момент в стране одобрены вакцины от коронавируса производства Moderna, Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, а также Janssen (Johnson & Johnson).

Следует отметить, что ежегодно зарубежные паломники приносили в бюджет страны порядка 12 миллиардов долларов. Однако закрытие границ из-за пандемии COVID-19 нанесло серьезный ущерб экономике страны.

Ранее въезд в Мекку и Медину временно остановили из-за коронавируса.