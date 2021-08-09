Почти 300 тысяч японцев эвакуируют из-за тайфуна "Лупит"

В Японии объявлена масштабная эвакуация - из-за надвигающегося на острова тайфуна "Лупит" власти предписали почти тремстам тысячам человек покинуть свои дома.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, предупреждение об эвакуации действует пока что лишь для жителей запада страны - на юге эвакуацию уже отменили.

Синоптики предупреждают, что тайфун несет с собой ветер порывами до 35 метров в секунду.

К тайфуну готовятся и в России.

МЧС России уже усилило группировку спасателей в Дальневосточном федеральном округе. По прогнозу Росгидромета, с 7 по 9 августа на территории отдельных субъектов ожидается прохождение циклона, в регионе порывы ветра могут достигать 30 метров в секунду.