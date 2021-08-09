https://news.day.az/world/1368510.html Венецию затопило - ВИДЕО
Венецию затопило - ВИДЕО
На венецианскую площадь Святого Марка пришла "высокая вода", удивив и туристов, и местных жителей.
Acqua Alta - природное явление, вполне привычное для этого итальянского города.
Однако сезонные подъёмы воды в дельте реки По, Венецианской лагуне происходят обычно осенью и зимой.
Половодье летом же наблюдалось в Венеции лишь пять раз в истории.
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