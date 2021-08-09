Венецию затопило

На венецианскую площадь Святого Марка пришла "высокая вода", удивив и туристов, и местных жителей.

Acqua Alta - природное явление, вполне привычное для этого итальянского города.

Однако сезонные подъёмы воды в дельте реки По, Венецианской лагуне происходят обычно осенью и зимой.

Половодье летом же наблюдалось в Венеции лишь пять раз в истории.