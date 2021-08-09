Крупное ДТП в Турции, много погибших и раненых

В районе города Балыкесир на северо-западе Турции в ДТП попал пассажирский автобус.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, 11 человек погибли на месте. Ещё четверо - скончались в больнице.

Сообщается, что водитель не справился с управлением на повороте, автобус выехал с трассы и перевернулся.

Ранения получили как минимум 17 человек. Информации о россиянах среди жертв и пострадавших не поступало.