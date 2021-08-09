https://news.day.az/world/1368519.html Крупное ДТП в Турции, много погибших и раненых - ВИДЕО
Крупное ДТП в Турции, много погибших и раненых - ВИДЕО
В районе города Балыкесир на северо-западе Турции в ДТП попал пассажирский автобус.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, 11 человек погибли на месте. Ещё четверо - скончались в больнице.
Сообщается, что водитель не справился с управлением на повороте, автобус выехал с трассы и перевернулся.
Ранения получили как минимум 17 человек. Информации о россиянах среди жертв и пострадавших не поступало.
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