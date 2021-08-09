ООН предупредила о грядущих экологических катастрофах

ООН предупредила о росте числа экологических катастроф в ближайшее десятилетие. Причиной является нагревание Земли на 1,5 градуса.

По данным межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата, поверхность Земли нагревается значительно быстрее, чем ожидалось, сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Mail. Предполагалось, что температура повысится на полтора градуса в период с 2030 по 2052 год, сообщает Daily Mail.

Но теперь считается, что эта отметка будет достигнута уже до 2040 года.

Человечество ожидают рекордные волны жары, лесные пожары и наводнения. Кроме того, повысится уровень моря, увеличится смертность среди людей, серьезные потери ожидают дикую природу.

По данным ученых, отметка в 1,5 градуса - это точка, при которой изменения климата станут разрушительными.

Ранее ученые из Орегонского университета предупредили о прохождении точки невозврата в изменении климата. Не помог даже мировой локдаун 2020 года на фоне распространения коронавируса.