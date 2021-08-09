В Мали убили более 50 мирных жителей при нападении террористов

Число жертв серии террористических нападений на севере Мали превысило 50 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает издание Journal du Mali.

Нападению в ночь на понедельник подверглись три деревни в регионе Гао на границе с Нигером. Префектура округа Ансонго сообщила о 51 убитом и нескольких раненых. Кроме того, нападавшие угнали из деревень скот, разграбили и подожгли дома.

В пострадавшие районы для восстановления безопасности направлены подразделения малийской армии.