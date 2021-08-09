Мевлют Чавушоглу назвал размер ущерба от лесных пожаров

Лесные пожары в Анталье полностью локализованы. В целом 1 238 объектам нанесен ущерб в размере 34,596 миллиона турецких лир.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на брифинге, посвященном лесным пожарам.

По его словам, пожары нанесли ущерб 3 231 зданию (в 58 кварталах).

"Здания, которым нанесен большой ущерб, будут снесены и отстроены заново. Другие дома, которым пожары нанесли небольшой ущерб, будут восстановлены. В настоящее время нашим гражданам нужен кров, и из 400 мобильных контейнеров уже установлены 200. Также в результате пожаров сгорели 93 транспортных средства, включая 16 тракторов. Общий размер ущерба, нанесенного транспортным средствам, составляет 2,055 миллиона турецких лир. Скотоводству и земледелию также нанесен ущерб в размере 11 миллионов турецких лир", - сказал Чавушоглу.