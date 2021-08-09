Драка со стрельбой произошла в Петербурге

Драка со стрельбой произошла в Санкт-Петербурге.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел на улице Думская. На опубликованных кадрах запечатлено, в частности, как несколько человек выбегают на проезжую часть, в результате один из них оказывается лежащим на дороге среди машин.

Информации об обстоятельствах и последствиях произошедшего пока нет.

Ранее сообщалось про массовую драку из-за девушки в центре Москвы.