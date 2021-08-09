https://news.day.az/world/1368531.html Драка со стрельбой произошла в Петербурге - ВИДЕО
Драка со стрельбой произошла в Петербурге - ВИДЕО
Драка со стрельбой произошла в Санкт-Петербурге.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел на улице Думская. На опубликованных кадрах запечатлено, в частности, как несколько человек выбегают на проезжую часть, в результате один из них оказывается лежащим на дороге среди машин.
Информации об обстоятельствах и последствиях произошедшего пока нет.
Ранее сообщалось про массовую драку из-за девушки в центре Москвы.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре