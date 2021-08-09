Лесные пожары в Якутии признали самыми масштабными на планете

В Якутии сгорели уже более 8 миллионов гектаров леса. В минувшие выходные десятки человек остались без крыши над головой, а огонь уничтожил часть населенного пункта. Страдает от этих пожаров уже вся страна. Дым затянул столицу Урала, а в других регионах уже начали останавливать авиасообщение из-за плохой видимости.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, сейчас работа иркутского аэропорта практически полностью парализована. Из-за плотного дыма от лесных пожаров видимость на взлетно-посадочной полосе практически нулевая. Естественно, подниматься в воздух вслепую пилоты не могут. Поэтому задержаны уже несколько рейсов. Пассажиры больше десяти часов ожидают вылета. Но точной информации, когда работа воздушной гавани возобновится, пока нет.

Дым из Якутии прошел уже больше трех тысяч километров. Лесные пожары в этом году названы самыми масштабными за всю историю наблюдения. Смог полностью охватил всю Восточную Сибирь и добрался даже до Северного полюса. Это подтверждают спутниковые снимки, которые сегодня опубликовало NASA. в Якутии дотла выгорели несколько населенных пунктов. Без крыши над головой остались сотни людей и, конечно, домашний скот. Вот так сейчас выглядит село Бес-Кюель.

Работы по ликвидации и локализации очагов возгорания не прекращаются ни днем ни ночью. Причем используются все доступные методы. Глава Якутии уже поручил полностью вырубить лес вокруг населенных пунктов, которым угрожает опасность. Спасатели уже приступили.

В большинстве случаев гораздо эффективнее преградить огню дорогу, чем его потушить. Своими силами с пламенем борются даже местные жители. Вооружаются лопатами и мотыгами. Копают специальные рвы, которые пожар не сможет преодолеть. В свою очередь, спасателям приходится задействовать даже специалистов-подрывников.

Не прекращается работа и в воздухе. Ежедневно самолеты сбрасывают больше ста тонн воды на очаги возгораний. Постоянно наращиваются силы и на земле.

Причем пожарные прибывают со всей страны. Накануне около 60 специалистов прилетели в Якутию из Тюменской области.

Эксперты отдельно отмечают, что пожары в Якутии могут серьезно нарушить экологический баланс и вызвать таяние льда в областях вечной мерзлоты. При таких темпах потепления от нее останется только 20%. А это в свою очередь может обернуться тем, что здания, построенные по северным технологиям, просто потеряют устойчивость.