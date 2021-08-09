Во Франции прошли митинги против ковид-сертификатов

Во Франции с сегодняшнего дня начинают действовать ковид-паспорта. Без них теперь не будут пускать в кафе, рестораны, самолеты и поезда дальнего следования - по сути, во все общественные места. Такое нововведение вызвало волну протестов в эти выходные по всей Европе. Жарче всего было в Париже, где тысячи антипрививочников вышли на центральные улицы. Начались стычки с полицией. Жандармы оттесняли толпу щитами, заливали перцовым спреем и избивали дубинками.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, беспорядки охватили также Лион и Тулузу, всего в манифестациях участвовали более 240 тысяч человек из 150 городов. Похожие акции прошли также в Италии, но уже без столкновений. Митингующие лишь устроили марш, а затем показательно сжигали свои санитарные пропуска.

Цифровые коды сейчас активно внедряют по всей Европе. Грин-пасс подтверждает иммунитет или отсутствие коронавируса.

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