В Новой Зеландии выпали полуметровые сугробы

В Новой Зеландии в результате продолжающегося снегопада под снегом оказалось большая часть дорожной сети и почти все города Северного и Южного островов, сообщает новозеландская версия газеты The Herald, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первоначально, на крупнейшие острова новозеландского архипелага обрушились сильные дожди с грозами и ураганами, которые позже перешли в снегопад. В некоторых районах Южного острова снег полностью занес дороги и несколько городов.

На Северном острове понижение температуры вызвало значительное повышение потребления электричества, вызвав перегрузку сетей и массовое отключение света в нескольких районах.

Тяжелая ситуация возникла на дорогах в горах, особенно в районе Хандали, где проходит практически единственный маршрут с севера на юг на Южном острове.