В Польше обещали отменить судебную реформу по требованию ЕС

В Польше готовы отменить судебную реформу по требованию Европейского союза. Об этом сообщил вице-премьер страны и лидер парламентской фракции правящей партии "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет об упразднении дисциплинарной палаты, которая по замыслу польских властей должна была контролировать деятельность судей. По словам Качиньского, требование Евросоюза - незаконное, так как нарушает национальный суверенитет. Однако создание органа по надзору за судьями вызвало споры в польском обществе, которые необходимо разрешить.

Вице-премьер также отметил, что Варшава намеревалась отменить действие новой реформы еще до официального требования Европейского союза. Более того, у правительства имеется готовый документ, регламентирующий этот процесс. Однако, как сказал вице-премьер, его еще следует принять в законном порядке.

15 июля Европейский суд выпустил постановление, согласно которому польские власти должны упразднить дисциплинарную палату. По мнению ЕС, такой орган "не защищен от прямого и косвенного влияния польской законодательной и исполнительной власти". Также в Европейской комиссии заявляли, что надзор за работой судей нарушает законодательство ЕС.

Фото: Kacper Pempel / Reuters