В Турции поделились подробностями о новом ударном морском беспилотнике Bayraktar TB3

В Турции поделились подробностями о своем новом ударном морском беспилотнике Bayraktar TB3.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, первые испытания БПЛА запланированы на 2022 год. Его взлетная масса составит 1450 кг, автономность, предварительно, - 24 часа. Конструкция предполагает складные крылья.

Турецкий универсальный десантный корабль Anadolu, который будет главным оператором новых машин, сможет вмещать на борту от 30 до 50 Bayraktar TB3. Из них десять беспилотников могут быть задействованы в операциях одновременно.