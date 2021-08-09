США расширят помощь Греции в тушении лесных пожаров

В сенате Соединенных Штатов призвали Министерство обороны страны оказать Греции поддержку в тушении лесных пожаров. Об этом сообщает издание The Independent, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Председатель комитета США по международным отношениям Боб Мендес (Bob Mendez) в письме на имя министра обороны - Ллойда Остина - призвал главу ведомства оказать Греции поддержу. "В условиях рекордных температур и лесных пожаров, опустошающих страну с прошлой недели, нашему близкому и ценному союзнику по НАТО требуется дополнительная помощь со стороны США", - говорится в письме Мендеса.

Фото: Tatiana Bolari / globallookpress.com