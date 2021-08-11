https://news.day.az/world/1368932.html Обнародована последняя статистика по коронавирусу в Турции
Обнародована последняя статистика по коронавирусу в Турции
Министерство здравоохранения Турции обнародовало последнюю статистику по коронавирусу в стране.
Как передает Day.Az, за последние 24 часа в стране было проведено 264 647 тестов на выявление COVID-19.
Результат 26 597 из них оказался положительным.
124 человека стали жертвой коронавируса.
Число вылечившихся от смертельного заболевания за последние сутки составило 14 954.
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