Обнародована последняя статистика по коронавирусу в Турции

Министерство здравоохранения Турции обнародовало последнюю статистику по коронавирусу в стране.

Как передает Day.Az, за последние 24 часа в стране было проведено 264 647 тестов на выявление COVID-19.

Результат 26 597 из них оказался положительным.

124 человека стали жертвой коронавируса.

Число вылечившихся от смертельного заболевания за последние сутки составило 14 954.