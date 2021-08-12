Илон Маск предложил NASA помощь SpaceX в разработке скафандров для высадки на Луну

Глава американской компании SpaceX Илон Маск предложил Национальному управлению США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) помощь в разработке скафандров.

Ранее генеральный инспектор NASA Пол Мартин сообщил, что высадка астронавтов на Луну в 2024 году не представляется возможной в связи, в частности, в связи задержками в разработке скафандров, передает Day.Az.

"SpaceX может сделать это, если потребуется", - написал Маск в своем Twitter-аккаунте, комментируя публикацию с изложением выводов инспектора NASA.

Мартин ранее уточнил, что, согласно планам NASA, первые два готовых к полету новых скафандра xEMU (Exploration Extravehicular Mobility Unit) должны быть изготовлены к ноябрю 2024 года, однако управление "сталкивается со значительными трудностями в достижении этой цели". Речь идет о задержке по запланированным работам, которая достигла уже 20 месяцев. Она связана с нехваткой финансирования, последствиями пандемии и техническими проблемами. С учетом ряда требований, отмечается в докладе, "скафандры будут готовы к полетам не ранее апреля 2025 года". Более того, к тому времени, когда появятся два готовых к полету скафандра, NASA "потратит более миллиарда долларов на разработку и сборку скафандров следующего поколения".