В Германии перестанут бесплатно тестировать тех, кто мог сделать прививку

Бесплатные тесты на COVID-19 отменяются в ФРГ с 11 октября для лиц, которые могли, но не сделали прививки, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель журналистам по итогам онлайн-совещания с премьер-министрами федеральных земель, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

На совещании обсуждались вопросы о противодействии очередной "волне" пандемии коронавируса в ФРГ осенью-зимой 2021 года и меры по восстановлению регионов на западе страны после наводнения в середине июля.

"Так как мы уже сейчас можем сделать полномасштабное предложение о вакцинации каждому гражданину ФРГ, мы отменим бесплатные тесты с 11 октября для всех, кто мог сделать себе прививку", - сказала Меркель, уточнив, что речь не идет о лицах, страдающих хроническими заболеваниями или по другой причине не допущенных к вакцинации.