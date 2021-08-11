120 человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме в Махачкале

Пожар охватил крышу жилой пятиэтажки на улице Шамиля в Махачкале.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, из здания эвакуированы 120 жильцов. По предварительным данным, погибших нет.

Как сообщили в ГУ МЧС по Дагестану, площадь пожара составила 150 квадратных метров.

"Горит кровля металлопрофильная по деревянной обрешетке. Дом пятиэтажный, четыре подъезда, 60 квартир", - рассказали в ведомстве.

На месте происшествия работают огнеборцы, обстоятельства и причины возгорания устанавливаются.