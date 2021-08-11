https://news.day.az/world/1369002.html 120 человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме в Махачкале - ВИДЕО
120 человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме в Махачкале - ВИДЕО
Пожар охватил крышу жилой пятиэтажки на улице Шамиля в Махачкале.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, из здания эвакуированы 120 жильцов. По предварительным данным, погибших нет.
Как сообщили в ГУ МЧС по Дагестану, площадь пожара составила 150 квадратных метров.
"Горит кровля металлопрофильная по деревянной обрешетке. Дом пятиэтажный, четыре подъезда, 60 квартир", - рассказали в ведомстве.
На месте происшествия работают огнеборцы, обстоятельства и причины возгорания устанавливаются.
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