Тысячи разгневанных протестующих взяли в осаду сейм Литвы

Тысячи разгневанных протестующих в Вильнюсе этой ночью взяли в осаду литовский сейм.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, они выступили против намерения властей ограничить права непривитых от коронавируса и потребовали распустить парламент. Митингующие заблокировали двери и долгое время не давали депутатам выйти. К зданию правительства стянули бронетехнику и автозаки. Для разгона толпы спецназ применил слезоточивый газ.

Депутатов удалось вывезти из осажденного здания на автобусах, которые протестующие забрасывали камнями. Площадь митингующие освободили только к утру. Полиция Литвы объявила о начале следствия по факту организации беспорядков. Уже с сентября правительство намерено запретить непривитым пользоваться общественным транспортом, посещать магазины и больницы.