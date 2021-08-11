Тысячи разгневанных протестующих взяли в осаду сейм Литвы - ВИДЕО
Тысячи разгневанных протестующих в Вильнюсе этой ночью взяли в осаду литовский сейм.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, они выступили против намерения властей ограничить права непривитых от коронавируса и потребовали распустить парламент. Митингующие заблокировали двери и долгое время не давали депутатам выйти. К зданию правительства стянули бронетехнику и автозаки. Для разгона толпы спецназ применил слезоточивый газ.
Депутатов удалось вывезти из осажденного здания на автобусах, которые протестующие забрасывали камнями. Площадь митингующие освободили только к утру. Полиция Литвы объявила о начале следствия по факту организации беспорядков. Уже с сентября правительство намерено запретить непривитым пользоваться общественным транспортом, посещать магазины и больницы.
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