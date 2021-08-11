Байден предупредил о возможной вспышке COVID во время катастроф

В США количество заболевших коронавирусом за сутки превысило 178 тысяч человек. Число госпитализированных растет каждый час, а мест в отделениях интенсивной терапии уже не хватает.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в Арканзасе на весь штат осталось всего 8 свободных коек, в этом признался губернатор и тут же призвал жителей к вакцинации.

Во Флориде и Техасе из-за всплеска заболеваемости школьники и учителя проигнорировали решение местных властей отказаться от масок в учебных заведениях и выступили за коронавирусные ограничения.

Чтобы запугать антипрививочников из южных штатов, президент Байден решил напомнить: в случае ураганов и других природных катастроф жителям придется отсиживаться в убежищах, и единичные случаи заражения могут привести к новой вспышке.