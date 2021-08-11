В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,2

На побережье Эгейского моря в Датче (провинция Мугла, Турция) произошло землетрясение магнитудой 4,2.

Как передает Day.Az, Агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях Турции (AFAD) сообщило о том, что землетрясение было зарегистрировано сегодня в 13:24 по местному времени.

Отметим, с конца прошлого месяца сейсмоактивность в Датче повысилась. 1 августа в Датче произошло землетрясение магнитудой 5,5.