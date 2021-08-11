В Турции продолжаются лесные пожары

В Турции продолжаются лесные пожары.

Как сообщает командированный в Турцию корреспондент АПА, горит лесной массив в селе Човелли района Кёйджехиз Муглы, передает Day.Az.

В тушении пожара на территории задействованы сотрудники Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

Принимаются меры по локализации огня. Работами на территории руководит заместитель начальника Государственной службы пожарной охраны, полковник Рза Худиев.