Германии грозит транспортный коллапс из-за забастовки машинистов

Германия оказалась на грани транспортного коллапса. Работа крупнейших железнодорожных станций в Берлине, Мюнхене, Гамбурге и других городах остановилась на два дня.

Тысячи машинистов пассажирских и грузовых поездов по всей стране устроили массовую забастовку. Они демонстративно не вышли на работу. Поводом стало недовольство уровнем зарплаты в период пандемии, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Работники заявили, что ждут повышения оплаты труда, а также премии в 600 евро. В железнодорожном концерне ответили, что сейчас для таких требований неподходящее время. Этим утром забастовка уже обернулась хаосом на вокзалах по всей стране. Движение в некоторых землях парализовано - десятки поездов дальнего следования пришлось отменить.