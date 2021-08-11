Хакеры похитили криптовалюту на $600 млн у пользователей Poly Network

Хакерская атака на межсетевой протокол Poly Network, в результате которой пользователи потеряли криптовалюты на 600 миллионов долларов, стала крупнейшей с 2018 года. Об этом сообщила платформа в своем блоге в Twitter. Кражи, как отмечается, коснулись счетов в биткоине, Ethereum и в токенах сети Polygon, передает Day.Az.

"Мы призывам майнеров затронутых блокчейнов и криптобирж занести в черный список токены, поступающие с указанных выше адресов. Мы предпринимаем юридические действия и настоятельно призываем хакеров вернуть активы", - указано в сообщении платформы.

Предварительно установлено, что "хакер использовал уязвимость" нескольких кошельков. Известно, что компания SlowMist, которая специализируется на обеспечении безопасности систем на основе блокчейна, идентифицировала электронную почту, а также IP-адрес устройства, с которого была произведена атака. В настоящее время компания работает над установлением дополнительных ключей идентификации, чтобы выйти на злоумышленников.

Также известно, что эмитент стейблкоина USDT компания Tether заморозила 33 миллиона в USDT на блокчейне Ethereum, которые были похищены во время атаки. Гендиректор криптобиржи Binance заявил, что предпринимается "все возможное", чтобы помочь пострадавшим от рук хакеров. По подсчетам Forbes, пользователи протокола для обмена токенами между несколькими блокчейнами Poly Network потеряли свыше полумиллиарда долларов. Это почти на 200 тысяч долларов больше, чем в результате взлома биржи криптовалют Мt. Gox 7 лет назад, после которого компания обанкротилась и на рынке криптовалют произошло ужесточение регулирования.