В Алжире не менее 25 военных погибли при тушении лесных пожаров

Не менее 25 алжирских военнослужащих скончались в ходе тушения пожаров, вспыхнувших в стране. Об этом во вторник, 10 августа, сообщил президент Алжира Абдельмаджид Теббун, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"С большой печалью я услышал известие о мученической смерти 25 членов Народной национальной армии после того, как им удалось спасти более ста граждан от пылающих пожаров в горах Беджая и Тизи-Узу", - написал он в своем Twitter.

Очаги возгорания были установлены в 14 районах страны, при этом 10 очагов находятся только в районе Тизи-Узу. По информации властей, причиной пожаров стала аномальная жара.

Также тяжелая ситуация с природными пожарами в настоящее время наблюдается в Греции и Турции.