США провели успешные испытания модернизированных управляемых ракет

В американском штате Нью-Мексико были проведены успешные испытания модернизированных управляемых ракет PAC-3 MSE для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом говорится на сайте компании-разработчика Lockheed Martin, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что в ходе испытаний система PAC-3 MSE сумела перехватить тактическую баллистическую ракету. В Lockheed Martin подчеркнули, что это свидетельствует об исправной работе усовершенствованного программного обеспечения и компонентов.

В компании также подтвердили надежность другой системы PAC-3 CRI. Успешные испытания показали уникальные преимущества перехватчиков данной серии, способных ликвидировать цели и защищать от поступающих угроз, в том числе самолетов, баллистических и крылатых ракет.