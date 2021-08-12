В Норвегии произошла экологическая катастрофа из-за разлива хлора

В норвежской провинции Финнмарк произошла экологическая катастрофа на рыбной ферме. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на news.ru.

Местная полиция сообщила изданию о масштабном загрязнении хлором Альта-фьорда. Рыбный промышленный гигант Grieg Seafood понес беспрецедентные убытки из-за гибели всей рыбы лососевых пород, находившейся в специальной акватории. В нее попало 15 000 литров химикатов. Силовики рассказали, что вещество полностью ушло в воду, поэтому опасность для людей отравится парами хлора отсутствует.

По данным представителей компании Grieg Seafood, инцидент в будущем сильно навредит норвежским рыбным хозяйствам. Они заявили, что из-за ЧП цены на рыбную продукцию неминуемо вырастут.