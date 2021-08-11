США намерены сохранять военное присутствие в Сирии

Администрация президента США Джо Байдена планирует поддерживать военное присутствие в Сирии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила во вторник заместитель помощника главы Пентагона по делам Ближнего Востока Дана Строул на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

"Что касается сохранения военного присутствия, то администрация Байдена намерена сохранять его на северо-востоке Сирии", - сказала она. По словам Строул, Вашингтон планирует принять дополнительные меры с целью "урегулирования кризиса в гуманитарной сфере в стране". По версии представителя Минобороны, администрация США уже "увеличила поставки гуманитарной помощи" сирийцам.

Заместитель помощника главы Пентагона заострила внимание на том, что террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ) "не побеждена". По ее словам, у США "есть обязательства перед демократическими силами Сирии" в плане содействия в борьбе с боевиками. "Десятки тысяч" боевиков ИГ содержатся под стражей в этой стране, предупредила Строул.

Посольство России в Вашингтоне в понедельник указало официальному представителю возглавляемой США международной антитеррористической коалиции полковнику Уэйну Маротто на то, что его трактовка присутствия американских войск в Сирии идет вразрез с соответствующей резолюцией Совета Безопасности ООН.

Большая часть сирийских провинций Хасеке, Дейр-эз-Зор и Ракка, расположенных на востоке и северо-востоке страны, в настоящее время контролируется курдскими "Силами демократической Сирии", которым оказывают поддержку США. С 2015 года американское командование создало в этих районах девять военных баз. Четыре из них находятся рядом с нефтяными месторождениями в Дейр-эз-Зоре, остальные пять - в соседней провинции Хасеке. В конце 2019 года занимавший в то время пост президента США Дональд Трамп одобрил план, согласно которому в Сирии останутся несколько сотен американских военнослужащих, а одной из их главных задач будет обеспечение контроля над нефтяными месторождениями на северо-востоке и востоке страны.

В Дамаске рассматривают вооруженное присутствие США как оккупацию, которая сопровождается разграблением природных богатств, принадлежащих сирийскому народу. Как заявил в марте на онлайн-заседании СБ ООН заместитель главы МИД России Сергей Вершинин, наиболее тяжелая гуманитарная ситуация складывается на неподконтрольных Дамаску территориях, ответственность за которые несут фактически оккупирующие их страны. Американцы прибыли в Сирию, не получив приглашения властей.