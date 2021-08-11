Новые победы "Талибана": давление на афганские силы растёт

Движение "Талибан" продолжает захват административных центров в Афганистане. На этот раз, по данным AP, пали столицы провинций Бадахшан и Баглан на северо-востоке и провинции Фарах на западе. Теперь в руках талибов 9 из 34 регионов страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, хотя столица Кабул не подверглась прямой угрозе в ходе наступления, бои с талибами продолжают увеличивать нагрузку на афганские силы безопасности после ухода войск США и НАТО.