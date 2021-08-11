https://news.day.az/world/1369120.html В США на шоссе упал вертолет - ВИДЕО
В США на шоссе упал вертолет - ВИДЕО
В США на дорогу рухнул вертолет. Произошло это к северо-западу от Чикаго, в Иллинойсе. Два человека пострадали.
Сообщается, что пилот не справился с управлением и машина в итоге упала прямо на оживленную магистраль. Трасса сейчас перекрыта, там работают следователи.
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