Север Турции затоплен после ливней - ВИДЕО
Новая волна дождей накрыла Черноморский регион на севере Турции - в нескольких населенных пунктах наводнения и оползни.
Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом сообщает Hurriyet.
В частности, в провинции Синоп несколько домов обвалились из-за оползней, вызванных сильными ливнями. Вода уносила автомобили местных жителей. Информации о пострадавших пока не поступало.
При этом в провинции Айдын 10 августа после сильных осадков наводнения затопили большое количество домов и предприятий.
Кроме того, часть дороги между провинцией и Стамбулом обвалилась, а бульдозеры спасли 20 человек, застрявших в своих домах. В провинции, наиболее пострадавшей от осадков, пропал без вести женщина.
Также в провинции Кастамону внезапные и сильные осадки затопили подвалы зданий. Внезапный сдвиг перекрыл дорогу, соединяющую центр города Кастамону с районом Инеболу. Власти предупредили людей о наводнении и оползнях в разных частях региона.
Наконец, Минобороны объявило, что из-за наводнения в Синопе и Кастамону были развернуты два вертолета типа АС-532, принадлежащих ВВС.
Напомним, что пожары в Турции почти потушили. С 28 июля были взяты под контроль или потушены 234 пожара, за исключением пожаров в Миласе и Кейчегизе.
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