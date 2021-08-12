Север Турции затоплен после ливней

Новая волна дождей накрыла Черноморский регион на севере Турции - в нескольких населенных пунктах наводнения и оползни.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом сообщает Hurriyet.

В частности, в провинции Синоп несколько домов обвалились из-за оползней, вызванных сильными ливнями. Вода уносила автомобили местных жителей. Информации о пострадавших пока не поступало.

При этом в провинции Айдын 10 августа после сильных осадков наводнения затопили большое количество домов и предприятий.

Кроме того, часть дороги между провинцией и Стамбулом обвалилась, а бульдозеры спасли 20 человек, застрявших в своих домах. В провинции, наиболее пострадавшей от осадков, пропал без вести женщина.

Также в провинции Кастамону внезапные и сильные осадки затопили подвалы зданий. Внезапный сдвиг перекрыл дорогу, соединяющую центр города Кастамону с районом Инеболу. Власти предупредили людей о наводнении и оползнях в разных частях региона.

Наконец, Минобороны объявило, что из-за наводнения в Синопе и Кастамону были развернуты два вертолета типа АС-532, принадлежащих ВВС.

Напомним, что пожары в Турции почти потушили. С 28 июля были взяты под контроль или потушены 234 пожара, за исключением пожаров в Миласе и Кейчегизе.