Число стран со штаммом коронавируса "дельта" выросло до 142

Число стран и территорий, в которых циркулирует отличающийся высокой заразностью штамм коронавируса "дельта", выросло с 4 по 10 августа на семь и достигло 142. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как отмечается в еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ, "142 страны и территории, в том числе семь новых, сообщили о случаях заражения вариантом "дельта".

Из четырех штаммов ("альфа", "бета", "гамма" и "дельта"), которые отнесены к категории "вариантов, вызывающих обеспокоенность (англ. - variants of concern, VOC), свою географию за неделю расширил также "альфа". Он был выявлен в сентябре 2020 года в Великобритании и сейчас присутствует в 185 государствах (на три больше, чем на предыдущей неделе). Вариант "бета", обнаруженный в августе прошлого года в ЮАР, присутствовал по состоянию на 10 августа в 136 странах (на четыре больше, чем прежде). Штамм "гамма", который был обнаружен в сентябре в Бразилии, циркулирует сейчас в 81 стране, и за семь минувших дней их число также не возросло.

Со 2 по 8 августа заболеваемость увеличилась в мире на 4%: было выявлено более 4,2 млн новых случаев инфицирования коронавирусом. При этом число случаев с летальным исходом выросло по сравнению с предыдущей неделей на 2%, всего их было зарегистрировано за семь дней более 65 тыс. По данным ВОЗ на 11 августа, в мире с начала пандемии было выявлено 203 944 144 случаев заражения коронавирусом, умерли 4 312 902 человека.