https://news.day.az/world/1369140.html Крупнейший в истории Калифорнии пожар "Дикси" уничтожил более 1 тыс. зданий
Крупнейший в истории Калифорнии пожар "Дикси" уничтожил более 1 тыс. зданий
Крупнейший в истории Калифорнии природный пожар "Дикси" продолжает набирать силу, уже уничтожено по меньшей мере 1 тыс. зданий, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"Дикси" уже охватил более 2 тыс. квадратных километров, при этом огонь локализован лишь на 30%. 550 из уничтоженных зданий жилые дома. Под угрозой остаются еще около 14 тыс. домов.
В свою очередь власти штата Монтана на северо-западе США объявили эвакуацию местных жителей в нескольких населенных пунктах из-за быстрого распространения огня.
Природный пожар "Дикси", который начался в Калифорнии 14 июля, стал самым масштабным в истории штата.
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