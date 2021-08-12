Последние данные по коронавирусу в мире

Обнародованы последние данные по COVID-19 - ФОТО

Число инфицированных коронавирусом (COVID-19) в мире достигло 205 534 964 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Worldometers.info.

По последним данным, количество инфицированных в США составило 37 055 916 человек, в Индии - 32 077 706, в Бразилии - 20 249 176.

По данным сайта, от коронавируса скончались 4 337 522 человек, выздоровели - 184 542 008.