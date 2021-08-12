https://news.day.az/world/1369155.html Последние данные по коронавирусу в мире
Последние данные по коронавирусу в мире
Обнародованы последние данные по COVID-19 - ФОТО
Число инфицированных коронавирусом (COVID-19) в мире достигло 205 534 964 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Worldometers.info.
По последним данным, количество инфицированных в США составило 37 055 916 человек, в Индии - 32 077 706, в Бразилии - 20 249 176.
По данным сайта, от коронавируса скончались 4 337 522 человек, выздоровели - 184 542 008.
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