В Турции суточный прирост случаев COVID-19 достиг трехмесячного максимума

Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции составил в среду 27 356 - это максимальный показатель с 4 мая.

Как передает Day.Az, об этом сообщил минздрав страны.

"Сегодня сделано 278 263 теста, выявлены 27 356 новых случаев COVID-19, умерли 128 человек", - говорится в сообщении.

В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. В конце апреля Турция разрешила экстренное применение российского "Спутника V". По данным минздрава Турции, первую дозу вакцин от коронавируса в стране получили около 43 миллионов граждан, две дозы - более 31 миллиона.