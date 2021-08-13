YouTube заблокировал сенатора США из-за видео о неэффективности масок против COVID-19

YouTube на неделю лишил американского сенатора от штата Кентукки республиканца Рэнда Пола возможности делать публикации из-за видео, в котором оспаривается эффективность ношения тканевых масок для сдерживания распространения коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Знак почета... левые болваны из YouTube банят меня на семь дней за видео, которое цитирует две рецензированные статьи, где говорится, что тканевые маски не работают", - написал сенатор в Twitter и предложил посмотреть видео на другом сайте.

Как сообщает газета New York Times, по словам представителя YouTube, заявления сенатора в ролике нарушили политику компании в отношении дезинформации относительно коронавируса.