Талибы захватили 9 провинций в Афганистане менее чем за неделю

Боевики движения "Талибан" захватили еще три административных центра на северо-западе Афганистана: столицы провинций Бадахшан, Баглан и Фарах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, по оценке Евросоюза, сейчас под контролем экстремистов - около 65% территории страны.

В среду президент Афганистана Ашраф Гани прилетел в крупный северный город Мазари-Шариф, который талибы называли одной из своих следующих целей. Глава страны сменил командующего армией генерала и обратился за помощью к бывшим полевым командирам, которых обвиняют в жестокости и коррупции.

Под натиском талибов правительственные войска стремительно отступают, а столица Афганистана Кабул может пасть за три месяца, считают источники Washington Post в правительстве США.

Во время боев в провинциях Джаузджан и Каписа американская армия впервые за долгое время нанесла по боевикам авиаудар, уничтожив несколько сотен талибов. Впрочем, по словам президента США Джо Байдена, надеяться на дальнейшую помощь Вашингтона афганцам не стоит: "Они должны бороться. Их больше, чем талибов", - заявил он.

Предполагается, что американские войска покинут Афганистан до 31 августа.