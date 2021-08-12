Эрдоган провел переговоры с президентами Ирана и Афганистана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонные разговоры с лидерами Афганистана и Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом сообщает Управление по связям с общественностью АП Турции.

В ходе беседы с иранским коллегой президент Эрдоган поздравил Ибрахима Раиси со вступлением в должность президента ИРИ.

Стороны обсудили состояние турецко-иранских отношений и события в регионе.

Президент Эрдоган выразил уверенность, что в период президентства Раиси двусторонние связи и региональное сотрудничество между Анкарой и Тегераном еще более укрепятся.

Глава государства отметил, что деятельность Совета сотрудничества высокого уровня Турция-Иран играет важную роль с точки зрения стратегического сотрудничества двух стран.

Согласно сообщению, президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Афганистана Ашраф Гани обсудили двусторонние связи и региональную проблематику.

Турецкий лидер заверил коллегу, что Анкара и впредь будет содействовать братскому и дружественному народу Афганистана в скорейшем достижении мира и стабильности в стране.

Глава государства поблагодарил собеседника за соболезнования и слова сочувствия в связи с лесными пожарами в Турции.