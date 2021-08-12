В Иране за последние сутки от коронавируса умерли 568 человек

В Иране за прошедшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 568 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Общее число умерших от коронавируса в стране достигло 96 215 человек.

За последние сутки в Иране выявлено 39 049 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 достигло 4 320 266.