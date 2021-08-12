В Турции при наводнении погибли четыре человека

Четыре человека погибли, один пропал без вести при вызванном проливными дождями наводнении в провинции Кастамону на черноморском побережье Турции, сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны (AFAD), передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются.