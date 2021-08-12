https://news.day.az/world/1369278.html В Турции при наводнении погибли четыре человека
В Турции при наводнении погибли четыре человека
Четыре человека погибли, один пропал без вести при вызванном проливными дождями наводнении в провинции Кастамону на черноморском побережье Турции, сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны (AFAD), передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
Поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются.
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