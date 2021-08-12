Разведка США не смогла установить точную причину происхождения COVID

В ходе двухмесячных расследований причин появления коронавируса американское разведывательное сообщество не смогло выработать единую позицию по этому вопросу. Об этом сообщает передает Day.Az со ссылкой на news.ru.

Отмечается, что разведслужбы уже имеют предварительную версию отчета, который в данный момент проходит проверку. Однако чиновники не смогли точно определиться, возник ли вирус в лаборатории Уханьского института вирусологии или он перешел к людям естественным образом от животных. В этом вопросе их мнения разошлись.

По словам одного из источников, который знаком с подготовленными материалами, в настоящее время в отчете "нет ничего из ряда вон выходящее". Но не исключено, что данные могут значительно измениться. На это у разведслужб есть время до конца августа.