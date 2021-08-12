Вертолеты отправили для спасения находящихся в Эгейском море туристов

Два вертолета и три корабля береговой охраны займутся спасением пассажиров туристов корабля, который затонул недалеко от острова Милос.

"Инцидент произошел на северо-западе от острова Милос. На борту находилось 17 человек. Сейчас они в воде. Полным ходом идет спасательная операция. Сейчас на спасение к ним идет коммерческий корабль Sea Jet 2. Этот корабль Sea Jet 2 движется в район аварии чтобы спасти людей. Корабль стал тонуть в 5 милях от острова Фальконера. Это недалеко от Милоса", - рассказал в представитель береговой охраны Греции Миш Калукидо, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Известно, что к месту инцидента отправили три корабля греческой береговой охраны и два вертолета.

По уточненным данным, всех пассажиров корабля нашли живыми.

Напомним, судно затонуло около греческого острова Милос в Эгейском море. По предварительной информации, корабль был под флагом Великобритании.