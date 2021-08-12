В Сочи продлили штормовое предупреждение из-за ливней и смерчей

В Сочи из-за ливней и смерчей продлили штормовое предупреждение до утра воскресенья, 15 августа. Об этом в четверг, 12 августа, сообщает пресс-служба администрации города, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Действие штормового предупреждения продлевается на сутки 13 и 14 августа, а также на ночь и утро 15 августа 2021 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории города Сочи местами пройдут сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 22-27 м/с. На отдельных малых реках возможен подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема.

Кроме того, власти предупредили об опасностях формирования смерчей над морем на участке Магри - Веселое.

Сообщается, что все службы курорта приведены в режим повышенной готовности.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все необходимые меры предосторожности и временно отказаться от отдыха у воды.