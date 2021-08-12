Грузовое судно разломилось у берегов Японии

На севере Японии грузовое судно под флагом Панамы село на мель возле порта Хатинохэ, расположенного в префектуре Аомори. Трещина прошла через корпус, в результате чего небольшая часть даже откололась.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на месте происшествия также зафиксировали утечку топлива.

Специалисты устанавливают вероятность затопления судна, проводятся работы, чтобы предотвратить дальнейшее распространение топлива.

На борту CRIMSONPOLARIS находился 21 человек, все были спасены.