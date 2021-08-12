https://news.day.az/world/1369360.html Грузовое судно разломилось у берегов Японии
Грузовое судно разломилось у берегов Японии
На севере Японии грузовое судно под флагом Панамы село на мель возле порта Хатинохэ, расположенного в префектуре Аомори. Трещина прошла через корпус, в результате чего небольшая часть даже откололась.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на месте происшествия также зафиксировали утечку топлива.
Специалисты устанавливают вероятность затопления судна, проводятся работы, чтобы предотвратить дальнейшее распространение топлива.
На борту CRIMSONPOLARIS находился 21 человек, все были спасены.
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