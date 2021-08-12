Талибы утверждают, что захватили Кандагар

Сторонники радикального движения "Талибан" утверждают, что взяли под свой контроль город Кандагар (административный центр одноименной провинции на юге страны).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление официального представителя движения.

По его сведениям, аэропорт Кандагара также прекратил работу (все рейсы отменены) из-за столкновений между правительственными войсками и талибами.

14 апреля президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что "Талибан" наращивает темпы наступления по ряду направлений. В начале июля боевики взяли под контроль районы вдоль границ с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией. По утверждениям представителей талибов и ряда СМИ, сторонники движения также заняли административные центры афганских провинций Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Нимроз, Тахар, Саманган и большую часть города Фарах.