https://news.day.az/world/1369390.html В результате наводнений в Турции погибли 17 человек - Эрдоган
В результате наводнений в Турции погибли 17 человек - Эрдоган
В результате наводнений на севере Турции погибли 17 человек. Об этом, как передает Trend, написал на своей странице в Twitter президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Я выражаю соболезнования в связи с гибелью 17 наших граждан в результате наводнений в провинциях Кастамону, Синоп и Бартын", - написал он.
Эрдоган отметил, что в районах, где происходят наводнения, проводится интенсивная работа.
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