ЕС призвал талибов прекратить наступление и начать переговоры

Евросоюз призвал движение "Талибан" немедленно прекратить наступление и начать переговоры. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, передает ТАСС.

"ЕС призывает "Талибан" немедленно возобновить содержательные регулярные и структурированные переговоры и призывает к немедленному прекращению насилия и всеобъемлющему постоянному перемирию, - говорится в заявлении. - Продолжающиеся нападения приносят недопустимые страдания афганским гражданам, а также ведут к росту числа внутренне перемещенных лиц и тех, кто покидает Афганистан в поисках безопасности".

Боррель предупредил, что если движение "Талибан" силой захватит власть в Афганистане и "будет воссоздан Исламский халифат, то он столкнется с непризнанием мирового сообщества, изоляцией, отсутствием международной поддержки и перспективой дальнейшего усугубления конфликта и нестабильности в Афганистане".

В документе подчеркивается, что военное наступление "Талибан" "прямо противоречит их заявленной приверженности мирному разрешению конфликта и переговорам в Дохе". ЕС также осудил увеличившееся число нарушений международных гуманитарных норм и прав человека, особенно в регионах под контролем "Талибан".

Боррель призвал все силы в афганском конфликте добиваться его мирного урегулирования при соблюдении "фундаментальных прав человека, в особенности прав женщин, детей и меньшинств". Этим также будет обусловлено продолжение оказания экономической помощи ЕС этой стране.